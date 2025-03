Pressione alta: Marquez Vs. Bagnaia, l'Argentina è già una controprova

Il rischio è quello che - in particolare condizioni - tenere nella giusta (anche e soprattutto da regolamento) finestra di utilizzo della pressione finisca per snaturare le gare stesse. Dopo pochi giri infatti Marc ha dovuto proprio fare i conti, togliendo platealmente il gas per lasciarsi sfilare dal fratello minore e mandarlo al comando a fare il ritmo, per poi riprendersi quasi senza colpo ferire la prima posizione... in tempo utile per presentarsi in testa sotto la bandiera a scacchi. Dominatore e calcolatore al tempo stesso: una contraddizione in termini. In questo caso ha funzionato, in futuro giochetti di questo tipo potrebbero costare caro. Non sempre davanti a te c'è tuo fratello o un caro amico...