Petrucci, il cupolino in testa: "Grazie Pramac"

18/11/2018

A Valencia ultima gara per Danilo Petrucci con la Pramac e l'italiano ha omaggiato il team con un casco speciale. Il numero 9 ha riprodotto la livrea della sua Desmosedici sul casco con tanto di dedica: "Grazie per tutto". Dal prossimo anno Petrux correrà in MotoGP con il team ufficiale Ducati.