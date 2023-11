Penalizzato Vinales, Bagnaia al via dalla pole

© Getty Images

Pista ancora più in discesa per Francesco Bagnaia. Il campione in carica partirà dalla pole position del Gran Premio di Valencia perché Maverick Vinales è stato penalizzato di tre posizioni sulla griglia di partenza per mancata osservanza della bandiera nera e arancione a causa di un problema tecnico della sua moto. La nuova prima fila è quindi composta da Bagnaia, da Johann Zarco con la Ducati Pramac e da Jack Miller con la KTM Red Bull. Seconda fila per lo stesso Vinales, per Brad Binder e per Jorge Martin, l'ultimo ostacolo sulla strada di Bagnaia nella corsa al titolo.