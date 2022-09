Ogura al terzo centro, Fernandez limita i danni, Canet e Vietti fuori dai giochi

GP GIAPPONE MOTO2

Sulla pista di casa il pilota giapponese vince e si porta a due soli punti dal leader

© Getty Images Ai Ogura regala al suo pubblico ed alla Honda una meritatissima vittoria al termine di un GP del Giappone che vede Augusto Fernandez prevalere nel duello - breve ma accesissimo - per il secondo gradino del podio con il connazionale Alonso Lopez, mentre l'altro spagnolo Aron Canet - che scattava dalla pole position - e Celestino Vietti finiscono a terra e danno verosimilmente l'addio alle rispettive chances iridate. Nel Mondiale due soli punti dividono ora il capoclassifica Fernandez dal suo sfidante giapponese.

Primo pilota giapponese a vincere in patria dopo quattordici anni, Ogura festeggia il terzo successo stagionale dopo Barcellona e Spielberg e si porta definititivamente in scia a Fernandez. Il giapponese del team Honda Asia scattava addirittura dalla quinta fila ma ha rimontato rapidamente e - una volta presa la testa da Alonso Lopez (Boscoscuro Speed Up) - è andato in fuga, approfittando anche della battaglia alle sue spalle tra lo stesso Lopez e Adrian Fernandez (Red Bull KTM Ajo): una sfida breve ma intensa tra i due spagnoli che al traguardo occupano salgono rispettivamente sul terzo e sul secondo gradino del podio. Nel Mondiale, Fernadez sale a 234 punti ma Ogura (232) ha quasi annullato il suo ritardo dalla vetta.

© Getty Images

Gara sfortunata per il poleman Canet che cade subito, si rialza e poi finisce di nuovo a terra in fondo al rettfilo dei box mentre si trovava nelle retrovie. Caduta anche per Celestino Vietti. Solo sei punti nelle ultime quattro gare per il pilota della Kalex VR46, ormai ai margini della sfida per il titolo. Nella top five della gara Jake Dixon e Somkiat Chantra, mentre Tony Arbolino - sesto con la Kalex Marc VDS - è il migliore dei piloti italiani al traguardo. Completano la top ten Pedro Acosta, Albert Arenas Bo Bendsneyder e Filip Salc.