Bagnaia mette un mattoncino, Alex tiene il trono in caldo per Marc

Nonostante la bella rivincita sull'intera famiglia Marquez, messa dietro dopo aver per ben quattro volte cinque occasioni completato il podio aperto da Marc e Alex, Francesco Bagnaia come si dice in questi casi resta umile nella sua analisi post-gara ma è tutto ringalluzzito è ha i fari puntati sul prossimo Gran Premio del Qatar, un teatro d'operazioni che gli si addice parecchio. La vittoria di Austin ha permesso a Pecco di cambiare marcia e di mettere nel mirino i due fratelli di Cervera. Aver limitato i danni in Thailandia, in Argentina e nella Sprint texana, restando "acquattato" in acque basse in attesa di un passo falso della concorrenza, ha permesso al nostro di balzarne fuori e afferrare la preda al collo... o quasi. Dopo il GP delle Americhe infatti Bagnaia stacca a undici soli punti dal Cannibale (75 a 86) e il nuovo capoclassifica Marquez Jr. è solo un altro punto più in là.