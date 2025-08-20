Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

Il matrimonio, il giorno più bello per una coppia, l'inizio di un percorso d'amore e di...soldi. Perchè quando a sposarsi è Cristiano Ronaldo, tra gli sportivi più ricchi del pianeta, bisogna pensare anche a quello. E lo sa bene la sua futura moglie e fidanzata storica Georgina, che dopo una relazione iniziata nel 2017 col portoghese, lo scorso 12 agosto si è vista recapitare l'anello di fidanzamento con conseguente proposta da parte di CR7.