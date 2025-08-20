Ronaldo, Georgina e l'accordo prematrimoniale: cifra record per lei in caso di divorzio

Dopo la proposta di matrimonio da parte di CR7 alla sua storica fidanzata, cominciano a filtrare voci dalla Spagna per un accordo multimilionario in caso di separazione
Il matrimonio, il giorno più bello per una coppia, l'inizio di un percorso d'amore e di...soldi. Perchè quando a sposarsi è Cristiano Ronaldo, tra gli sportivi più ricchi del pianeta, bisogna pensare anche a quello. E lo sa bene la sua futura moglie e fidanzata storica Georgina, che dopo una relazione iniziata nel 2017 col portoghese, lo scorso 12 agosto si è vista recapitare l'anello di fidanzamento con conseguente proposta da parte di CR7.
Queste nozze s'hanno da fare, ma s'hanno anche da pagare. E profumatamente, a quanto pare. Dalla Spagna circolano già voci su un accordo prematrimoniale che sarebbe stato stipulato dai due in caso di divorzio. Insomma, non si sono ancora sposati, ma già sanno come andrà a finire se dovessero lasciarsi. A consolarsi maggiormente sarebbe, ovviamente, Georgina, a cui andrebbe un assegno mensile di circa 100.000 euro. A questo, si aggiungerebbe anche la super villa extralusso di Madrid, valutata circa 5 milioni di euro.
Insomma, in caso di divorzio Georgina saprà bene come asciugarsi le lacrime. Anche perchè, nel frattempo, oltre all'anello di fidanzamento da 300.000 euro, la futura signora Ronaldo ha già ricevuto in regalo da Cristiano anche una Porsche e altri oggetti di valore. Per quanto riguarda la data delle nozze, invece, non ci ancora certezze: sarà sicuramente nel 2026, ma i Mondiali in USA e Messico della prossima estate (dall'11 giugno al 19 luglio) richiedono un'analisi attenta del calendario.
