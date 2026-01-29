Niente ritorno di Marquez, la Honda punta su Quartararo per il 2027

Fabio Quartararo, in Yamaha dal suo arrivo in MotoGP nel 2019, dovrebbe firmare con Honda per le stagioni 2027 e 2028, secondo quanto riportato da motorsport.com. Quartararo, 26 anni, ha vissuto l'apice nella classe regina con il titolo mondiale nel 2021. Poi ha costantemente perso posizioni in classifica. Secondo nel 2022, è sceso al 10/o posto nel 2023 e poi al 13/o nel 2024. Il 2025 è stato caratterizzato da una leggera ripresa per il nizzardo, con cinque pole position e un secondo posto al Gran Premio di Spagna, che gli hanno permesso di concludere nono nella classifica generale.