Niente ritorno di Marquez, la Honda punta su Quartararo per il 2027

Il francese vicino a firmare con Hrc dopo gli ultimi deludenti anni alla Yamaha

29 Gen 2026 - 14:07
Fabio Quartararo, in Yamaha dal suo arrivo in MotoGP nel 2019, dovrebbe firmare con Honda per le stagioni 2027 e 2028, secondo quanto riportato da motorsport.com. Quartararo, 26 anni, ha vissuto l'apice nella classe regina con il titolo mondiale nel 2021. Poi ha costantemente perso posizioni in classifica. Secondo nel 2022, è sceso al 10/o posto nel 2023 e poi al 13/o nel 2024. Il 2025 è stato caratterizzato da una leggera ripresa per il nizzardo, con cinque pole position e un secondo posto al Gran Premio di Spagna, che gli hanno permesso di concludere nono nella classifica generale.

Attualmente in Malesia per i primi test pre-stagionali sul circuito di Sepang, Quartararo aveva più volte lamentato con la stampa la mancanza di progressi sulla sua moto e le promesse non mantenute dalla Yamaha.

Il team ufficiale Honda, in difficoltà nel 2024 con l'ultimo posto nella classifica a squadre e soli 35 punti, ha ribaltato la situazione nel 2025 con un ottavo posto su 11 e 235 punti, inclusi due podi a fine stagione per lo spagnolo Joan Mir, in Giappone e Malesia.

