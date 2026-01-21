È iniziata la rivoluzione Yamaha: a Giacarta svelata la M1 2026 col motore V4

© Monster Energy Yamaha MotoGp Press Office
Presentata a Jakarta la nuova Yamaha M1 2026: debutta il motore V4 e una livrea con più bianco e blu. Quartararo e Rins pronti per la nuova era.di Stefano Gatti
A Giacarta, nel cuore del mercato indonesiano, il team Monster Energy Yamaha ha alzato il sipario sulla stagione 2026. L'evento ha segnato l'inizio ufficiale di quella che il management ha definito una "nuova era", caratterizzata dalla sfida tecnica più grande degli ultimi anni: il passaggio al motore V4, già portato in gara la scorsa stagione in alcuni GP dal collaudatore Augusto Fernandez.
Takahiro Sumi e Paolo Pavesio hanno sottolineato l'impresa titanica di sviluppare la nuova YZR-M1 V4 parallelamente alla stagione agonistica 2025. Visivamente, la moto svelata da Fabio Quartararo (alla sua ottava stagione con Iwata) e Alex Rins mantiene il tema "camouflage", ma appare rinfrescata con una presenza molto più marcata del bianco e del blu rispetto al nero degli anni scorsi. Sulle carene debutta anche il logo del nuovo partner logistico globale DP World.
Il Team Director Massimo Meregalli ha tracciato la rotta: l'obiettivo è estrarre prestazione e costanza weekend dopo weekend, familiarizzando con la nuova moto. Una necessità impellente, dato che il calendario 2026 prevede ben 22 appuyntamenti (per un totale di 44 gare tra Sprint e Gran Premi). Quartararo e Rins, confermati rispettivamente con i capotecnici Gubellini e Muñoz, avranno il compito di riportare la Yamaha al vertice.
DICHIARAZIONI
FABIO QUARTARARO
"Sono pronto a tornare in sella. La presentazione è sempre un momento che genera entusiasmo ed energia in vista della nuova stagione, e da questo punto di vista non si potrebbe chiedere niente di meglio dei fans indonesiani. È eccitante iniziare questo nuovo capitolo. Il motore V4 rappresenta un grande cambiamento, non vedo l'ora di capire come renderà in pista. Mi sono allenato duramente nelle scorse settimane, sono pronto a dare tutto".
ALEX RINS
"L'anno scorso sono andato in crescendo nell'arco della stagione e il Gran Premio dell'Indonesia è stato probabilmente il migliore in assoluto. La nuova moto ci dà molte opzioni di sviluppo e anche questo è importante dal punto di vista motivazionale. Abbiamo tanto lavoro davanti a noi ma non vedo l'ora di iniziare. Mi sono preparato bene durante l'inverno, così da essere in perfetta forma fin dal primo test".
TAKAHIRO SUMI (Direttore Generale Divisione Sviluppo Sport Motoristico Yamaha Motor Co., Ltd. e Presidente di Yamaha Motor Racing)
"Il 2026 segna l'inizio dell'era V4 di Yamaha, ed è un capitolo entusiasmante che richiede disciplina, dati e dedizione da parte di tutti i coinvolti: la nostra fabbrica in Giappone, Yamaha Motor Racing in Italia, i team ufficiali e il nostro team di test. Lo sviluppo parallelo dello scorso anno di tre piattaforme ci ha dato le basi per quest'anno, quindi ora possiamo concentrarci sulla crescita della M1 2026 alimentata dal nuovo motore V4, continuando al contempo a lavorare sul prototipo 2027. Abbiamo già visto segnali incoraggianti: maggiore stabilità frenata, potenziale di accelerazione migliore e una sensazione più costante durante le lunghe uscite. Il successo all'inizio della stagione non si misura solo in base ai risultati: ogni giro aggiunge conoscenze che ci spingerà avanti. Il nostro obiettivo per il 2026 è focalizzato sull'accelerare la velocità di sviluppo e garantire un'integrazione fluida tra design, test e gara. Ci impegniamo a guadagnare costantemente slancio: i risultati arriveranno."
PAOLO PAVESIO (Amministratore Delegato Yamaha Motor Racing&Team Principal Monster Energy Yamaha MotoGP)
"Il 2026 è cruciale perché accelera la trasformazione di Yamaha. È la fase due del nostro piano Blue Shift. La nuova M1 che abbiamo appena introdotto ci offre un margine di sviluppo molto maggiore rispetto a prima. Sto immaginando una stagione durante la quale amplieremo la nostra comprensione della nuova moto e delle nostre prestazioni giro dopo giro, gara dopo gara. L'Indonesia è il posto perfetto per iniziare questo nuovo capitolo. È la casa di una delle comunità motociclistiche più appassionate al mondo: qui abbiamo la nostra più ampia base di appassionati di corse e, naturalmente, questo è un mercato chiave per Yamaha. Ospitare il lancio del team insieme al YIMM 3S Dealer Meeting sottolinea l'importanza di questa regione per la visione di Yamaha. L'energia e l'entusiasmo qui ci ispirano e rafforzano il nostro impegno verso una grande sfida imminente e una lunga stagione MotoGP, che conta ancora una volta ventidue appuntamenti. Voglio anche mettere in evidenza le partnership che alimentano il nostro percorso. Monster Energy è una forza di fiducia insieme a Yamaha da oltre un decennio in diverse discipline automobilistiche. In MotoGP, sono diventati il nostro sponsor principale nel 2019 - un traguardo annunciato qui a Giacarta. Questa collaborazione si basa su un amore condiviso per le corse e sul portare al massimo il livello di prestazioni, e insieme ci impegneremo a creare molti altri momenti indimenticabili. Siamo anche orgogliosi di accogliere DP World come nuovo partner. La loro esperienza logistica di livello mondiale ci aiuterà a semplificare le operazioni e a garantire prestazioni con assoluta precisione. La presenza di DP World segnala ambizione e slancio, qualità che si allineano perfettamente con il rapido progetto MotoGP di Yamaha e con altre classi, un argomento che tratteremo più in dettaglio durante l'evento DP World x Yamaha della prossima settimana a Dubai. Ultimo ma non meno importante, non vedo l'ora di vedere Fabio e Alex guidare la nuova moto a Sepang tra meno di un paio di settimane. Il primo test è sempre speciale perché è il momento in cui tutto il lavoro svolto durante l'inverno si unisce, ma con un progetto completamente nuovo questa preseason è ancora più speciale!"
MASSIMO MEREGALLI (Sport Manager, Yamaha Motor Racing&Team Director Monster Energy Yamaha MotoGP)
"Lo svelamento della moto 2026 è un momento speciale perché riassume mesi di duro lavoro da parte di molta gente nella nostra factory e in Giappone. Quest'anno la novità più grande riguarda la tecnica: diamo il via ad un progetto completamente nuovo e questo sicuramente crea un'atmosfera di grande eccitazione nel nostro garage, specialmente in occasione degli imminenti test precampionato e poi nel primo Gran Premio. Abbiamo davanti una curva di apprendimento molto ripida e tutti - ingegneri, meccanici e piloti - spingeranno forte nella stessa direzione fin dal via".