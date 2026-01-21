È iniziata la rivoluzione Yamaha: a Giacarta svelata la M1 2026 col motore V4

"Il 2026 è cruciale perché accelera la trasformazione di Yamaha. È la fase due del nostro piano Blue Shift. La nuova M1 che abbiamo appena introdotto ci offre un margine di sviluppo molto maggiore rispetto a prima. Sto immaginando una stagione durante la quale amplieremo la nostra comprensione della nuova moto e delle nostre prestazioni giro dopo giro, gara dopo gara. L'Indonesia è il posto perfetto per iniziare questo nuovo capitolo. È la casa di una delle comunità motociclistiche più appassionate al mondo: qui abbiamo la nostra più ampia base di appassionati di corse e, naturalmente, questo è un mercato chiave per Yamaha. Ospitare il lancio del team insieme al YIMM 3S Dealer Meeting sottolinea l'importanza di questa regione per la visione di Yamaha. L'energia e l'entusiasmo qui ci ispirano e rafforzano il nostro impegno verso una grande sfida imminente e una lunga stagione MotoGP, che conta ancora una volta ventidue appuntamenti. Voglio anche mettere in evidenza le partnership che alimentano il nostro percorso. Monster Energy è una forza di fiducia insieme a Yamaha da oltre un decennio in diverse discipline automobilistiche. In MotoGP, sono diventati il nostro sponsor principale nel 2019 - un traguardo annunciato qui a Giacarta. Questa collaborazione si basa su un amore condiviso per le corse e sul portare al massimo il livello di prestazioni, e insieme ci impegneremo a creare molti altri momenti indimenticabili. Siamo anche orgogliosi di accogliere DP World come nuovo partner. La loro esperienza logistica di livello mondiale ci aiuterà a semplificare le operazioni e a garantire prestazioni con assoluta precisione. La presenza di DP World segnala ambizione e slancio, qualità che si allineano perfettamente con il rapido progetto MotoGP di Yamaha e con altre classi, un argomento che tratteremo più in dettaglio durante l'evento DP World x Yamaha della prossima settimana a Dubai. Ultimo ma non meno importante, non vedo l'ora di vedere Fabio e Alex guidare la nuova moto a Sepang tra meno di un paio di settimane. Il primo test è sempre speciale perché è il momento in cui tutto il lavoro svolto durante l'inverno si unisce, ma con un progetto completamente nuovo questa preseason è ancora più speciale!"