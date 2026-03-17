Provaci ancora Marco: Aprilia a caccia del bis in Brasile
Il pilota italiano all'inseguimento del leader della generale Acosta, il pilota più redditizio nel via del Mondiale in Thailandiadi Stefano Gatti
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Aprilia Racing è pronta a tornare in pista per il secondo appuntamento stagionale, questa volta sul tracciato inedito dell’Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna. Autore di un brillante avvio di Mondiale, Marco Bezzecchi arriva in Brasile con la determinazione di confermare la propria competitività e il trend positivo iniziato a Buriram, dove nel weekend di passaggio tra febbraio e marzo ha conquistato la pole position e la prima vittoria stagionale nella gara lunga ed è secondo nella classifica generale alle spalle di Pedro Acosta (KTM), vincitore in Thailandia della Sprint (chiusa anzitempo da Bezzecchi a causa di una caduta) e secondo nel Gran Premio. Dall’altra parte del box, Jorge Martin prosegue il proprio percorso di adattamento alla RS-GP26, un cammino che continua a mostrare segnali incoraggianti dopo un weekend positivo a Buriram, concluso con la quarta posizione nella gara lunga. Inaugurato nel 1974 e intitolato al leggendario pilota di Formula 1, l’Autodromo Internacional de Goiania-Ayrton Senna si sviluppa su tre chilometri e 840 metri e presenta quattordici curve che combinano lunghi rettilinei veloci con sezioni più tecniche.
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MARCO BEZZECCHI
“Sono molto contento di andare in Brasile e sono curioso di scoprire questo nuovo tracciato. Sarà sicuramente bello correre in un paese nuovo e incontrare nuovi tifosi, quindi sono molto entusiasta. Speriamo di riuscire a fare un buon weekend e di lavorare bene: la motivazione da parte di tutti non manca”.
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JORGE MARTIN
“Ho molta voglia d’iniziare su questa nuova pista e sono fiducioso che il lavoro svolto in Thailandia ci darà una buona base per lavorare anche in Brasile. Dovremo essere molto attenti nel fornire i giusti feedback, perché una pista nuova è sempre impegnativa e ci sono molte cose da mettere a punto. Penso però che insieme alla squadra e a Marco potremo essere competitivi. Non vedo l’ora di arrivare in Brasile, è un paese che mi piace molto”.
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