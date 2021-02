MV Agusta Forward Racing vince il "GP delle presentazioni" ai piedi del Bianco

MOTO2

Il team alza l'asticella: l'obiettivo è quello di vincere

di

SIMONE REDAELLI

Il team MV Agusta Forward Racing ha già vinto il "GP delle presentazioni". Il patron Giovanni Cuzari ha voluto svelare la nuova Moto2 a Courmayeur con 100 ospiti selezionati garantendo e rispettando tutto le norme anti-covid: un grande lavoro a livello organizzativo per testimoniare che si può ripartire in sicurezza. Simbolico il luogo, ai piedi del Monte Bianco, perché è dove il team MV Agusta Forward Racing vuole arrivare, ossia in alto. Prima sul podio e poi sul gradino più alto. Il team MV Agusta Forward Racing riparte da Baldassarri e Corsi





































A realizzare l'obiettivo toccherà a Simone Corsi, Lorenzo Baldassarri e Tommaso Marcon. Il primo è un veterano alla sua 19.esima stagione nel Motomondiale: "So che il team ha lavorato tantissimo sulla moto, soprattutto nelle parti dove l’anno scorso faticavamo maggiormente. Con il nuovo scarico abbiamo migliorato molto le prestazioni e non vedo l’ora di provarlo anche in pista ai test di Jerez e di Doha dove sarà importante lavorare sin da subito sul set-up della moto per essere veloci già dalla prima gara".

Un ritorno, invece, per Baldassarri a casa Cuzari: "Finalmente ha inizio un nuovo capitolo e sono veramente curioso e contento di poter sfruttare questa opportunità. Sono già stato per tre anni con il Team Forward, anche se questa sarà un’esperienza totalmente nuova e sono molto fiducioso e determinato nell’iniziare questo nuovo cammino con il Team. Mi sto preparando in vista dei primi test che faremo in Spagna".

Occasione per Marcon che correrà 5 gare europee come Wild Card: "I buoni propositi sono tanti, spero di prendere in fretta in ritmo del motomondiale, che come ben sappiamo è molto fitto e serrato. Spero di fare il maggior numero di risultati possibili, ovvio aspirare ad una vittoria non sarebbe credibile considerando che farò circa un terzo della stagione, però in ogni caso cercherò di imparare il più possibile da tutti, soprattutto dai miei compagni di squadra e portare a casa qualche punto sarà sicuramente tra i miei obiettivi".

Alzare l'asticella è l'obiettivo di tutti e anche Timur Sardarov, Ceo di MV, presente a Courmayeur l'ha sottilineato senza tanti giri di parole: "“Siamo giunti al terzo anno di collaborazione con il team Forward; MV è il brand motociclistico più premiato al mondo e non vediamo l’ora di migliorare e tornare a vincere".