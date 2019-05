MotoGP Spagna, Marquez si prende la rivincita

05/05/2019 di DANIELE PEZZINI

Marc si è ripreso subito quello che aveva perso in Texas: non solo la vittoria, ma anche la vetta del mondiale. Lo ha fatto con una gara semplicemente perfetta, in cui è stato bravo a scrollarsi di dosso le due Yamaha Petronas che gli partivano davanti e poi a gestire senza grossi sussulti fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle ha chiuso un Alex Rins che non finisce più di sorprendere e che dopo la vittoria in America ha ribadito di volersela giocare con i big anche per il mondiale, dove ora è secondo a - 1 da Marquez.



È scivolato invece in terza piazza Andrea Dovizioso (a soli tre punti dalla vetta), al termine di una domenica piuttosto anonima per la Ducati. La Rossa di Borgo Panigale arrivava a Jerez convinta di potersela giocare per la vittoria, ma alla fine ha dovuto accontentarsi delle posizioni di rincalzo. Dovi ha provato negli ultimi due giri a strappare il podio a Vinales, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Dietro di lui Danilo Petrucci, ancora una volta poco incisivo e mai in lotta per la top 3. Un buon 6° posto per Valentino Rossi, che dopo un sabato da incubo può sorridere per la bella rimonta e per una classifica che rimane abbastanza confortante, visto che il Dottore è al quarto posto nel mondiale a - 9 da Marquez. In ogni caso è stata una gara deludente per i colori italiani, che hanno dovuto rimanere negli scarichi del terzetto spagnolo.





Un pizzico di delusione, sicuramente, anche per Franco Morbidelli, che era partito forte dalla seconda casella, ma è poi crollato fino al 7° posto finale, davanti alla Honda LCR di Crutchlow. Sfortunatissimo invece il poleman Fabio Quartararo, costretto a dare forfait per un problema tecnico a 12 giri dalla fine, quando era in piena lotta per il podio. Giornata nera anche per l'altro rookie, Francesco Bagnaia, finito a terra con la sua Ducati Pramac dopo appena 6 giri. Sconsolante anche il 12° posto finale di Jorge Lorenzo, che era arrivato a Jerez con ben altre ambizioni, ma che ha dimostrato di essere ancora lontanissimo da una piena confidenza con la sua RC213V.



Il mondiale ripartirà tra due settimane a Le Mans con una classifica cortissima, che vede quattro piloti in appena nove punti.