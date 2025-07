Alvini-Cosenza, è finita: risolto il contratto tra club e tecnico

Massimiliano Alvini non è più l'allenatore del Cosenza. Dopo la scorsa stagione in Serie B, conclusa con la retrocessione in Serie C e l'ultimo posto in classifica, tecnico e club hanno deciso di separarsi. "Il Cosenza Calcio comunica di aver risolto consensualmente il rapporto contrattuale in essere con il signor Massimiliano Alvini che da oggi non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ringrazia il mister ed il suo Staff, per l’attività professionale svolta e augura le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere", si legge in una nota della società calabrese.