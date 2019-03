MotoGP Qatar, Rossi: "Contento per questa gara, preoccupato per le prossime"

10/03/2019

Nuova stagione, vecchi problemi in casa Yamaha: "È stata una bella gara - ha detto Valentino Rossi - Mi sentivo bene e sono riuscito a fare dei bei sorpassi. Sono contento per come è andata visto come si era messo il weekend. In generale però sono preoccupato, mi sembra che siamo più o meno al livello dell'anno scorso. Soffriamo per il grip al posteriore e temo che in altre piste questa cosa possa darci ancora più problemi".