MotoGP Olanda, Quartararo svetta nelle Libere 1

28/06/2019 di DANIELE PEZZINI

Fabio Quartararo è il pilota più veloce nella prima sessione di libere del GP d'Olanda, ottava tappa del Motomondiale. Il francese della Yamaha Petronas ha girato in 1'33''909 , tenendosi alle spalle la M1 ufficiale di Vinales e la Ducati di Petrucci . Sesto crono per Marquez , fuori dalla top 10 invece Rossi e Dovizioso (12° e 13° tempo). Brutta caduta per Jorge Lorenzo , finito a terra ad alta velocità e portato fuori pista in ambulanza.