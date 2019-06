MotoGP Olanda, brutta caduta per Jorge Lorenzo

28/06/2019

Jorge Lorenzo è stato trasportato all'ospedale di Assen per effettuare dei controlli al torace e alla schiena. Il pilota della Honda è stato vittima di una brutta caduta alla curva 7 nei minuti finali della prima sessione di libere del GP d'Olanda, si è rialzato da solo, ma ha subito accusato forti dolori alla schiena, al collo e difficoltà respiratorie. I primi accertamenti in Clinica Mobile hanno escluso conseguenze gravi, ma i medici hanno preferito trasferirlo in ospedale per ulteriori controlli. Come anticipato dallo stesso dottor Zasa, Lorenzo non prenderà parte al secondo turno di libere.