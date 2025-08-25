Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
MOSSE AZZURRE

Napoli: anche McTominay scende in campo per Hojlund, pronto l'assalto finale

Si lavora con lo United per la formula e con il giocatore per l'ingaggio. Il danese è il candidato per sostituire l'infortunato Lukaku

25 Ago 2025 - 12:39
© ipa

© ipa

È sceso in campo anche McTominay, su compagno di squadra per una stagione al Manchester United, per convincere Rasmus Hojlund a raggiungerlo a Napoli. Una chiamata partita sabato dal telefono dello scozzese e un like social dell'attaccante a un post di Scott infiamma il popolo azzurro e fa ben sperare la dirigenza, che ha individuato nel danese il sostituto dell'infortunato Lukaku. Il Napoli è pronto per l'assalto decisivo al giovatore a una settimana dalla conclusione della sessione estiva del mercato. Hojlund, come si sa, vuole l'obbligo di riscatto e il club di De Laurentiis è pronto ad accontentarlo, inserendo l’opzione di obbligo legato a determinati obiettivi. Con lo United ballano 10 milioni - gli azzurri ha messo sul piatto 5 milioni per il prestito e 35 di obbligo di riscatto, gli inglesi ne chiedono 45 per il riscatto - e c'è ancora da lavorare sul fronte dell'ingaggio per il giocatore: 4,5 milioni la proposta contro i 6 della richiesta. Ma in casa Napoli c'è ottimismo per la buona riuscita dell'operazione, che regalerebbe a Conte il rinforzo in attacco dopo il lungo stop cui sarà costretto BigRom.

Per il centrocampo il nome caldo è quello dell'ex Elmas, pronto a tornare di corsa in azzurro. Il Lipsia per ora ha rifiutato la prima offerta di 1,5 milioni di euro per il prestito e 11,5 per il riscatto. Resta aperta comunque la pista Brescianini con l'Atalanta.

Leggi anche

Napoli tra novità e certezza: McTominay e De Bruyne i jolly di Conte, ma Lucca...

napoli
hojlund

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:45
Calciomercato live

Calciomercato live

01:20
Calciomercato live

Calciomercato live

00:29
MCH BONIFACE LINATE E MADONNINA MCH

Milan, ecco Boniface: l'arrivo a Linate, poi alle visite mediche

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

I più visti di Napoli

Diouf, il blitz dell'Inter ha spiazzato e infastidito il Napoli: Conte aveva dato l'ok

Brescianini un anno dopo: il Napoli ci riprova, Atalanta su Musah

AdL: "Ecco perché ho dovuto cedere Kvara. Con lui e Osimhen al Psg potevo guadagnare 200 mln, ma per Conte..."

Hojlund

Hojlund, il Napoli apre all'obbligo di riscatto ma si tratta sulle cifre

Il Napoli prova a stringere per Hojlund: con lo United ballano 10 milioni di euro

Napoli, all-in su Hojlund per sostituire Lukaku: prove di intesa col Manchester United

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:35
Inter, Asllani passa al Torino: è ufficiale
11:25
Juve, Djalò vicino al Besiktas (che prende anche El Bilal Touré)
11:04
Simonelli: "Tentativo chiudere mercato prima del campionato ma Spagna si è opposta"
10:51
Marsiglia, Dani Ceballos per sostituire Rabiot
09:37
Udinese: visite mediche in corso per Buksa