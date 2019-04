MotoGP, Marquez in pole davanti a un super Rossi

13/04/2019 di DANIELE PEZZINI

Dopo il nubifragio della mattinata, un secondo tornado si è abbattuto abbattuto sul Circuit of the Americas. Marquez ha dominato le qualifiche, creando subito un solco incolmabile per i suoi rivali e conquistando la settima pole consecutiva sul tracciato texano, nonostante qualche problema di assetto nel secondo stint del Q2. Fare 7 su 7 anche in gara, visti i distacchi e la confidenza con cui guida, sembra quasi una formalità per lui.



Quella andata in scena ad Austin è stata di fatto una lotta per la prima fila, più che per la pole position. A spuntarla alla fine è stato un eccezionale Valentino Rossi, che ha confermato i progressi già messi in mostra in Argentina dalla sua M1 e si è guadagnato la seconda casella, con un ritardo tutto sommato contenuto dallo scatenato spagnolo. Nettamente battuto il vicino di box Maverick Vinales, che non è andato oltre il 6° tempo (+ 0''702) e partirà dalla seconda fila insieme alla Ducati Pramac di Jack Miller e alla KTM di un sorprendente Pol Espargaro.



Giornata da dimenticare per le Ducati ufficiali: Petrucci ha portato la sua Desmosedici al Q2, ma non è riuscito ad andare oltre l'8° tempo (+ 0''909), che gli è valso la terza fila al fianco della Suzuki di Rins e della Yamaha Petronas di Quartararo. Qualifica ancora più complicata per Andrea Dovizioso, che è rimasto tagliato fuori dal Q2 per soli 16 millesimi, beffato proprio dal compagno di team. Il forlivese ha chiuso col 13° tempo e sarà dunque costretto a partire dalla quinta fila, al fianco della Suzuki di Mir e della Honda LCR di Nakagami. La gara per le Rosse di Borgo Panigale si preannuncia tutta in salita.





Segnali positivi sono arrivati da Jorge Lorenzo, che ha superato il Q1 ma si è poi dovuto accontentare dell11° tempo anche a causa di un problema tecnico alla sua Honda. Scatterà in quarta fila assieme all'altra Yamaha Petronas di Morbidelli e all'altra Ducati Pramac di Bagnaia, caduto addirittura due volte nel corso del Q2. Continuano a faticare le Aprilia: Aleix Espargaro e Andrea Iannone scatteranno in sesta fila, dopo aver chiuso rispettivamente con il 16° e 17° tempo.