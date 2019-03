MotoGP Argentina, Dovizioso: "Prima fila fondamentale"

30/03/2019

Andrea Dovizioso è soddisfatto del terzo tempo ottenuto in qualifica, che gli consentirà di scattare dalla prima fila nel GP d'Argentina: "Sono contento -ha detto il ducatista - Era importante partire in prima fila per le condizioni che troveremo domani. Soprattutto sono felice perché andiamo molto meglio rispetto all’anno scorso. Non abbiamo ancora la velocità per vincere anche se ci siamo avvicinati abbastanza a Marc, ma possiamo dire la nostra".

Felice naturalmente anche il poleman Marquez: "Oggi è andata bene, sono contento. La pole qui è difficile. Una cosa è avere un bel passo, un’altra è fare la pole. Il passo gara è abbastanza buono, mi sento bene. Vediamo domani com'è il meteo e proviamo a fare una bella gara. La strategia di oggi? Era provare con tre pneumatici, ma con il secondo sono andato un po’ lungo e ho perso il giro. Sono rientrato per poter fare due giri alla fine".



Sorrisi anche per Maverick Vinales, secondo: "Abbiamo lavorato molto, anche nella FP4, con la gomma usata. Per domani abbiamo già la scelta delle gomme e questo è molto importante. Vediamo la temperatura e le condizioni, oggi la pista secondo me non era in condizioni eccellenti quindi possiamo migliorare. La partenza l’ho cambiata, ho modificato la strategia quindi vediamo domani se possiamo fare meglio di altre volte".





Piuttosto soddisfatto delle sue prestazioni anche Valentino Rossi, che ha ammesso come la sua Yamaha si trovi meglio sulle curve argentine rispetto a quelle qatariote della gara d'esordio: "Sono molto contento del quarto tempo - ha detto il Dottore - È un peccato non essere in prima fila, ma il giro è stato buono, sono a pochi decimi dalla pole. Già da venerdì abbiamo guidato bene e oggi siamo migliorati sempre di più, sono a mio agio e abbiamo un buon passo per la gara, ma c'è da dire che ci sono almeno altri 5 piloti che vanno fortissimo...ora lavoriamo ancora un po' e aspettiamo anche di capire come saranno le condizioni meteo. Le performance della moto? Dipende molto dalle piste, dal layout, dalle gomme e dal tipo di asfalto... qui sembra che la M1 funzioni bene, speriamo di fare una bella gara e stare lì davanti. Marc ne ha un pelo di più di tutti, con tutte le gomme. È sicuramente il favorito".



Infine il Dottore si è anche concesso una battuta sulla Ferrari, fresca di pole in Bahrein con Leclerc: "È bello vedere un giovane andare così forte da subito sulla Rossa. In passato la Ferrari ha avuto tanti grandi campioni, Vettel, Alonso, Schumacher...tutti arrivati già da 'grandi', vedere un ragazzo così giovane e con tutto questo talento è bellissimo per tutti i fan".