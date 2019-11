MotoGP Valencia, Rossi: "Abbiamo sbagliato strategia"

Valentino Rossi ammette la delusione per il 12° tempo di qualifica che lo costringerà a prendere il via dalla quarta fila nell'ultimo GP di stagione: "È stata una giornata che ci ha dato sensazioni contrastanti - ha spiegato il Dottore - In FP3 mi sentivo benissimo, faceva molto freddo ma il mio tempo sul giro è stato ottimo e sono entrato in Q2, che era l'obiettivo principale. In FP4 abbiamo lavorato molto con le gomme dure per capire quale ritmo possiamo tenere in gara, ma poi in qualifica abbiamo sbagliato strategia. Ho montanto la seconda gomma nuova nel momento sbagliato, sono stato frenato dal traffico. Sicuramente c'era un potenziale maggiore".