MotoGP Valencia, Rins: "Vittoria incredibile". Binder: "Ce l'ho messa tutta"

VOCI DAL PODIO

Valencia dolcissima per Suzuki che lascia la MotoGP col successo da incorniciare di Rins

Valencia, le immagini dell'ultima gara stagionale









































































Suzuki lascia la MotoGP nel miglior modo possibile, con un super Alex Rins che conquista il successo nell'ultimo appuntamento stagionale a Valencia. In Spagna, nel circuito di casa, il pilota numero 42 si impone davanti a Binder e al connazionale Martìn al termine di una gara da incorniciare. Per lo spagnolo è un successo che sa di rivincita: "Gara incredibile, abbiamo concluso la stagione nel miglior modo con la Suzuki che lascia".

"Inizio un nuovo capitolo della mia vita, sono davvero felice. Prestazione fantastica" ha detto Rins.

BINDER: "VOLEVO VINCERE"

Secondo posto per il sudafricano Brad Binder alla guida della sua KTM, un podio che però poteva essere qualcosa di più: "Ce l'ho messa tutta, è la prima volta che chiudo una stagione senza vincere neanche una gara e ci ho provato. Grazie al team, lavoro incredibile per tutta la stagione, oggi ho lottato duramente per questo secondo posto e l'anno prossimo proveremo ancora a vincere".

MARTIN: "ANNO PROSSIMO PER VINCERE"

Partito bene dalla pole, alla fine Jorge Martìn si è dovuto accontentare invece del terzo gradino del podio: "Oggi è stata una gara difficile, complimenti a Pecco per il titolo perché è stato eccezionale e ho imparato tanto da lui. Oggi ho gestito le gomme, ho seguito Rins e ho sofferto. Guardo avanti con fiducia, ora testa ai test e alla prossima stagione sperando di poter lottare per vincere".