Marquez: "Il Gp a Valencia sarebbe eticamente sbagliato. Investire le risorse per le persone"

"Eticamente sarebbe un errore fare il Gran Premio di Valencia". Marc Marquez non usa mezzi termini e, nel corso delle interviste per il Gran Premio della Malesia di MotoGp, non si sottrae a una domanda sull'opportunità che si gareggi a Valencia il prossimo 17 novembre. "Logicamente, come spagnolo, sono sconvolto da queste immagini terrificanti. Siamo lontani, ma abbiamo seguito da vicino cosa sta accadendo e fa molto male vedere gente in quelle condizioni e come la Dana ha colpito Valencia".