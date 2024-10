Alluvione Valencia, in dubbio i test precampionato del Mondiale

Oltre al regolare svolgimento del Gran Premio della Comunità Valencia di metà novembre (anzi, di più), l'alluvione che ha colpito il sud della Spagna e in particolare propria la regione di Valencia mette fortemente in dubbio quello degli ormai imminenti test pre-stagione della Mondiale di Formula E (Stagione 11, al via sabato 7 dicembre a San Paolo del Brasile), in programma da lunedì 4 a giovedì 7 novembre proprio al "Ricardo Tormo" di Cheste. L'Organizzatore del Mondiale cento per cento elettrico ha diffuso un comunicato nel quale fa il punto di una situazione per forza di cose destinata ad evolversi nel giro di poche ore.