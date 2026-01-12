Tennis: ranking Wta, Paolini risale al 7° posto, Sabalenka resta leader

Jasmine Paolini risale di una posizione ed è di nuovo settima nel ranking settimanale pubblicato dalla Wta dopo la conclusione del torneo 500 di Brisbane e del 250 di Auckland. Al comando c'è sempre Aryna Sabalenka, per la sessantacinquesima settimana consecutiva (la 73esima complessiva: lo era stata già dall'11 settembre al 5 novembre 2023): la 27enne di Minsk, grazie al successo bis a Brisbane, porta a 2.662 punti il vantaggio su Iga Swiatek, vincitrice con la sua Polonia della United Cup 2026: la 24enne di Varsavia, ex regina del tennis mondiale, aveva perso la leadership ad ottobre del 2024 dopo 125 settimane complessive (le ultime 50 consecutive). Sul terzo gradino del podio risale la statunitense Coco Gauff, staccata di 1.905 punti dalla polacca. Fa un passo avanti anche Mirra Andreeva, ottava e staccata di appena 35 punti dall'azzurra: la 18enne russa precede la quarta statunitense nell'élite mondiale, Madison Keys, che si vede sottrarre i punti della vittoria di Adelaide 2025, perde due posizioni ed è nona. Ritrova dopo oltre tre anni un posto in top ten l'elvetica Belinda Bencic, che grazie al secondo posto con la Svizzera in United Cup, guadagna una posizione ed è decima chiudendo l'élite mondiale. Scambio di poltrona con la russa Ekaterina Alexandrova, che abbandona - almeno per il momento - la top ten e scende all'undicesimo posto. Per quanto riguarda l'altra azzurra in top ten guadagna una posizione Elisabetta Cocciaretto, ora numero 80.