MotoGP Thailandia: Zarco e Ducati volano, delusione per Aprilia

Il weekend della MotoGP in Thailandia prosegue sotto il segno di Johann Zarco. Nella seconda sessione di libere del venerdì il pilota francese del team Prima Pramac motorizzata Ducati chiude in 1:30.281, tempo che lo porta a guidare la combinata del venerdì. Alle spalle dell'esperto francese si piazzano ben tre Ducati, con Francesco Bagnaia distante 18 millesimi seguito da Jorge Martìn e Luca Marini. Delusione per le Aprilia, con Espargarò e Vinales ancora fuori dalla top 10.

Ducati mette il turbo - Dopo aver piazzato cinque moto in top 10 nelle libere 1, Ducati si migliora scalando la classifica cronometrata nella seconda sessione di prove della MotoGP in Thailandia. A conquistare il miglior tempo è il francese Johann Zarco, che in sella alla sua Desmo del team Prima Pramac stacca tutti in 1:30.281. Per l'esperto francese è testa della classifica di sessione e di combinata, con 18 millesimi dati a Francesco Bagnaia e un decimo al compagno di box Jorge Martìn. Ma il venerdì di gloria della Ducati non finisce qui, con Luca Marini che conquista il quarto tempo della sessione con un ritardo di tre decimi da Zarco. Ennesima prestazione di rilievo per le motorizzate di Borgo Panigale che riescono ad avere la meglio in una sessione che potrebbe essere decisiva in ottica qualifiche.

La top 10 della FP2 - Dietro alle quattro Ducati si piazza la KTM di Miguel Oliveira, che segue Marini a soli 14 millesimi ma porta a ben 327 millesimi il ritardo da Zarco. Bene anche Marquez, che chiude col sesto tempo davanti ad Aleix Espargarò e Fabio Quartararo. Nella sessione di chiusura del venerdì della Thailandia si piazzano in top 10 anche altre due Ducati, quella Gresini di Enea Bastianini e quella del team Mooney VR46 di Marco Bezzecchi.

Combinata, delusione Aprilia - Guardando alla combinata, quella che al momento dà il quadro delle qualifiche del sabato, è come detto Zarco a guidare, seguito da Bagnaia e Martìn. Il quarto tempo è di Marc Marquez, con Quartararo e Miller che mantengono ben salda la posizione nel Q2 virtuale seguiti da Marini, Oliveira, Rins e Morbidelli. Delusione invece per Aprilia, con Aleix Espargarò e Maverick Vinales che non riescono a cambiare le sorti del venerdì del box di Noale. Entrambe le RS-GP22 infatti sono al momento escluse dal Q2 col 13° e 15° tempo, con il meteo in peggioramento che minaccia qualsiasi possibilità di migliorarsi nella terza sessione di libere di sabato.