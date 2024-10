MotoGP Thailandia, Marquez e il messaggio a Martin e Bagnaia: "Se ho la possibilità provo a vincere"

Secondo tempo nelle pre qualifiche per Jorge Martin, che al termine della sessione ha spiegato: "Non mi piace toccare la moto durante i turni, ma oggi ho fatto qualcosa per abituarmi io alla moto per andare al limite. Ho fatto dei run lunghi e sono riuscito a fare un buon time attack. Marquez, Bastianini e Bagnaia vanno forte, anche io. Non vedevo l'ora di scendere in pista, la mente pensa sempre a cosa può succedere e quando sono in moto non si immagina più perché vado forte, sono forte. Sono l'unico che ha usato la hard, ho guidato anche con la media ma il passo è stato un po' più forte. Non è una brutta opzione per il GP di domenica".