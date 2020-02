MotoGP, test Sepang: Quartararo il più veloce anche nel day-2, Marquez nono davanti a Rossi

Fabio Quartararo si conferma il più veloce anche nel secondo giorno di test MotoGP di Sepang. Il francese, con il suo 1:58.572, batte di 69 millesimi Jack Miller. Terzo Dani Pedrosa, test-rider KTM, a +0"090. Quinto un buon Franco Morbidelli, compagno di squadra di Quartararo. Maverick Vinales sesto, mentre Valentino Rossi è decimo. Cadute senza conseguenze per Marc Marquez, 9°, e Andrea Dovizioso, 15°.. La MotoGP scalda i motori

























































A Sepang seconda giornata di test ancora nel segno di Quartararo.































































Ultime gallery Vedi tutte

El Diablo mette ancora la sua firma in Malesia. Per il secondo giorno su due di test MotoGP sul circuito di Sepang, Fabio Quartararo centra il miglior tempo, limando di quattro decimi il riferimento cronometrico del day-1, anche perché la giornata di sole permette ai team di lavorare più serenamente e di provare tutte le novità in programma. Il francese fa registrare un 1:58.572, precedendo di 69 millesimi la Pramac di Jack Miller: tempo ottenuto con la Yamaha 2020 Spec-Factory, in pratica la stessa M1 di Maverick Viñales e Valentino Rossi, che si fermano rispettivamente al sesto e al decimo posto nonostante i time-attack del finale. Se lo spagnolo accusa un +0.321 di ritardo, il Dottore va a oltre mezzo secondo (+0.544). La casa di Iwata, che sta testando il nuovo motore, il nuovo telaio e la nuova aerodinamica, domani sarà provata anche da Jorge Lorenzo, test-rider di lusso esattamente come Dani Pedrosa, terzo con la KTM a soli 90 millesimi da Quartararo.

Vedi anche Motogp MotoGP, prima giornata di test in archivio: Quartararo va fortissimo Quarto posto per Joan Mir (+0.159) su una Suzuki competitiva anche con il nuovo telaio, mentre il compagno di squadra Alex Rins è settimo. Buona quinta piazza per Franco Morbidelli, che gira con la M1 2020 Spec-A, che presenta una versione del motore di poco meno potente rispetto a quella provata da Quartararo, Viñales e Rossi. E Marc Marquez? Il campione del mondo, nono in classifica, non è ancora al meglio per via della spalla destra dolorante, ma non rinuncia a dare il suo contributo alla ricerca della perfezione per la sua Honda, provata anche dal fratello Alex, da Nakagami e Crutchlow. Per lui anche una caduta senza conseguenze nel finale, proprio come Andrea Dovizioso, che con la sua Ducati cerca di risolvere i problemi tecnici del day-1 e prova i telai per il 2020. La Desmosedici del vicecampione del mondo, priva delle ali nella parte bassa, chiude al 15esimo posto, a +0.770 dal leader. Fa di poco meglio il compagno di squadra Danilo Petrucci, 13esimo.

I TEMPI DELLA SECONDA GIORNATA

1. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha), 1:58.572

2. Jack Miller (Pramac Ducati), +0.069

3. Dani Pedrosa (KTM test-rider), +0.090

4. Joan Mir (Suzuki Ecstar), +0.159

5. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha), +0.259

6. Maverick Viñales (Monster Yamaha), +0.321

7. Alex Rins (Suzuki Ecstar), +0.406

8. Pol Espargaró (Red Bull KTM), +0.416

9. Marc Marquez (Repsol Honda), +0.525

10. Valentino Rossi (Monster Yamaha), +0.544

11. Aleix Espargaró (Factory Aprilia Gresini), +0.652

12. Cal Crutchlow (LCR Honda), +0.675

13. Danilo Petrucci (Ducati Team), +0.685

14. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati), +0.741

15. Andrea Dovizioso (Ducati Team), +0.770

16. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3), +0.793

17. Alex Marquez (Repsol Honda), +1.089

18. Brad Binder (Red Bull KTM), +1.208

19. Johann Zarco (Reale Avintia), +1.253

20. Tito Rabat (Reale Avintia), +1.617

21. Sylvain Guintoli (Suzuki test-rider), +1.714

22. Takaaki Nagakami (LCR Honda), +1.775

23. Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3), +1.824

24. Yamaha test-rider n.3, +2.219

25. Yamaha test-rider n.1, +2.348

26. Bradley Smith (Aprilia test-rider), +2.547