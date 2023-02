MotoGp: Martin alza la voce nel day-2 di Sepang

MOTOGP

Lo spagnolo della Ducati Pramac è il più veloce in Malesia, quinto il campione in carica Bagnaia

MotoGP, secondo giorno di test in Malesia







































1 di 21 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 21 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Jorge Martin è il più veloce nella seconda giornata di test per la MotoGP a Sepang. Lo spagnolo della Ducati Pramac anticipa tutti nel day-2 in Malesia, fermando il cronometro in 1'58"736 davanti a Oliveira (+0"103), Pol Espargaro (+0"145) e Quartararo (+0"161), con il campione in carica Pecco Bagnaia a +0"331 al termine di una lunga sessione a tratti condizionata dalla pioggia. Tredicesimo posto per Marc Marquez, a +0"714 dal connazionale.

Il secondo giorno di test in Malesia si chiude con un importante asterisco dato dalla pioggia, che condiziona le scelte dei team a Sepang. Al termine delle oltre otto ore di prove, però, ad anticipare tutti è Jorge Martin: lo spagnolo della Ducati Pramac è il più veloce con il tempo di 1'58"736, anche se a fronte di appena 17 giri che testimoniano l'impossibilità, soprattutto nella parte finale, di ottenere indicazioni a causa delle condizioni meteo. Secondo è invece Miguel Oliveira (Aprilia), a poco più di un decimo (+0"103) dal primo di giornata. Terzo posto per Pol Espargaro, mentre quarto e quinto chiudono gli ultimi due campioni del Mondo: Fabio Quartararo e Pecco Bagnaia, a +0"331 da Martin.

Il detentore del titolo ottiene buone indicazioni nei suoi 35 giri disputati, oltre a un distacco non abissale dal più veloce di giornata, a conferma dell'ottimo stato di forma delle Ducati (in questo caso, Lenovo Team), compreso il nono posto di Enea Bastianini a meno di mezzo secondo di distacco. Tra gli italiani bene anche Luca Marini, settimo a +0"382 con la sua V46 Racing Team, mentre il compagno di scuderia e connazionale Marco Bezzecchi, davanti a tutti nella giornata di venerdì, è dodicesimo (+0"625), con alle spalle Marc Marquez, tra i migliori quando la pista inizia a bagnarsi e capace di fermare il tempo in 1'59"450. A completare gli italiani sono Franco Morbidelli e Fabio Di Giannantonio, rispettivamente undicesimo e quattordicesimo. Gli unici senza tempo sono Stefan Bradl e Katsuyuki Nakasuga. Domenica l'ultima sessione di prove a Sepang, poi i test di Portimao, dove inizierà il Mondiale.

Vedi anche Motogp Sepang Day One: Ducati e Aprilia da... Sol Levante, Honda e Yamaha lontane