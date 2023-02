Sepang Day One: Ducati e Aprilia da... Sol Levante, Honda e Yamaha lontane

MOTOGP

Guizzo finale del pilota romagnolo del team Mooney VR46 nella prima giornata dei test malesi

Dopo tre giornate di test ristrette ai collaudatori e all'unico rookie della nuova stagione (Augusto Fernandez) a Sepang la parola - anzi il manubrio - è passato ai piloti titolari per il primo di tre giorni di test fondamentali per la preparazione in vista del Mondiale che scatta il prossimo 26 marzo in Portogallo. Al termine della prima sessione - dominata a livello di tempi dalle Ducati - è stato Marco Bezzecchi (Mooney VR46) a chiudere in testa alla classifica con il tempo di un minuto, 58 secondi e 47 millesimi, staccando di 130 millesimi Maverick Vinales che - con la sua Aprilia - è stato l'unico non ducatista della top five. Alle spalle dello spagnolo Enea Bastianini con la GP23 del Team Lenovo (+0.262), seguito a soli cinque millesimi da Jorge Martin con la Ducati Prima Pramac e dal campione in carica Francesco Bagnaia (+0.387). Sesto teMpo per la seconda Aprilia Factory di Aleix Espargarò, con un ritardo di 471 millesimi. In pista per il... primo giorno di scuola della nuova stagione tutti i protagonisti, nella maggiore parte dei casi impegnati ad alternarsi tra diverse versioni delle rispettive moto ed a provare nuove soluzioni tecniche, sia dal punto di vista motoristico e telaistico, sia (anzi soprattutto) aerodinamico.

Sono addiritturadel Day One di Sepang, chiusa oltretutto da un pilota italiano (Franco Morbidelli) in sella alla migliore delle Yamaha Monster. Davanti a lui - in quest'ordine dalla settima alla nona casella della classifica -, con distacchi intorno al mezzo secondo, mentre Morbidelli accusa un ritardo di 648 millesimi dal leader Bezzecchi.

Il primo a scendere in pista nella mattinata malese è stato Jack Miller, al suo esordio ufficiale in sella alla KTM Factory. Nel corso delle prime ore di test tutti i piloti presenti hanno lasciato i box, completando almeno una ventina di giri a testa. A metà giornata in cima alla classifica dei tempi si trovava Jorge Martin. Alle spalle dello spagnolo di Prima Pramac Ducati le Desmosedici GP23 ufficiali di Francesco Bagnaia e della new entry Enea Bastianini, fin da subito quindi a stretto contatto.

Ancora Ducati davanti a tutti nella seconda parte del "primo giorno di scuola", con Enea Bastianini autore di un tempo da un minuto, 58 secondi e 732 millesimi che gli ha permesso di scavalcare per cinque soli millesimi Martin. Nei minuti finali è stato poi Bezzecchi a saltare davanti a tutti. Time attack finale anche per Vinales che è riuscito a fare un gran balzo in classifica, mettendo in riga Bastianini, Martin e Bagnaia, mentre il suo compagno di squadra Espargarò confermava il sesto tempo.

Prima classifica dei tempi a parte, i test malesi si sono aperti con tutti i piloti impegnati ad alternarsi in pista con diversi telai delle rispettive moto e kit "aero" da mettere alla prova sull'asfalto malese. A disposizione di Marc Marquez ad esempio ben quattro diverse versioni della Honda RC213V, una delle quali - tenuta al riparo da sguardi indiscreti - ha suscitato le attenzioni degli osservatori più attenti. Molta curiosità anche per le novità "aero" montate sulle tre Yamaha M1 (a testa!) a disposizione di Fabio Quartararo e di Franco Morbidelli.