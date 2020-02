MotoGP, test Qatar: doppietta Suzuki davanti a Vinales e Petrucci, 7° Valentino Rossi

TEST MOTOGP

Sono le Suzuki a prendersi la copertina nel primo giorno di test a Losail, in Qatar. Il tempo più veloce a fine giornata è quello di Alex Rins, che ferma il cronometro sul tempo di 1:54.462 precedendo il compagno di scuderia Joan Mir di appena 2 millesimi. Vicinissimo anche Maverick Vinales, terzo su Yamaha a 32 millesimi. Valentino Rossi chiude al 7° posto, Danilo Petrucci 4° con la prima delle Ducati, Andrea Dovizioso è solo 11°.

Grande equilibrio in pista, con i primi 14 racchiusi in meno di un secondo, e due Suzuki in testa. Questo l'esito del primo giorno di test di Losail in Qatar, in cui Rins e Mir danno vita a un entusiasmante duello negli ultimi minuti risolto alla fine con appena 2 millesimi di differenza. Ma i temi del giorno sono ovviamente altri, a partire dalle varie novità mandate in pista dai vari team. Attesa ad esempio per la Ducati, in cui si vedono sul semimanubrio dei pulsanti che consentono di modificare l'altezza della Desmosedici in movimento. E a suo agio è subito parso Danilo Petrucci, subito quarto e non lontano da Rins. Qualche difficoltà in più per Andrea Dovizioso, anche caduto in curva 8 (niente di rotto per lui): il forlivese chiude 11° dopo un intenso lavoro sull'adattamento della moto alle nuove gomme Michelin.

Nella top 10 entra invece Valentino Rossi, sempre tra i migliori nell'arco dell'intera giornata e alla fine buon settimo. Appena davanti a lui l'eterno rivale Marc Marquez, a bordo di una Honda che presenta un freno posteriore a leva. Da rimarcare infine il 10° posto di Aleix Espargaro a bordo di una Aprilia apparsa in ottima forma e che si potrebbe candidare a potenziale sorpresa di una stagione 2020 che appare già molto interessante. E competitiva, dato che i tempi sono già considerevolmente migliori rispetto a quelli dell'anno scorso.

MOTOGP, I TEMPI DELLA PRIMA GIORNATA DI TEST:

1. Alex Rins (Suzuki Ecstar) 1:54.462

2. Joan Mir (Suzuki Ecstar) +0.002

3. Maverick Viñales (Monster Yamaha) +0.032

4. Danilo Petrucci (Ducati Team) +0.172

5. Franco Morbidelli (Petronas Yamaha) +0.238

6. Marc Marquez (Repsol Honda) +0.361

7. Valentino Rossi (Monster Yamaha) +0.414

8. Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) +0.612

9. Francesco Bagnaia (Pramac Ducati) +0.742

10. Aleix Espargaro (Aprilia Gresini) +0.806

11. Andrea Dovizioso (Ducati Team) +0.846

12. Johann Zarco (Ducati Reale Avintia) +0.898

13. Jack Miller (Pramac Ducati) +0.968

14. Pol Espargaro (Red Bull KTM) +0.987

15. Takaaki Nakagami (LCR Honda) +1.165

16. Brad Binder (Red Bull KTM) +1.182

17. Tito Rabat (Ducati Reale Avintia) +1.245

18. Miguel Oliveira (Red Bull KTM Tech3) +1.275

19. Cal Crutchlow (LCR Honda) +0.082 +1.295

20. Iker Lecuona (Red Bull KTM Tech3) +1.673

21. Alex Marquez (Repsol Honda) +2.090

22. Bradley Smith (Aprilia Test Rider) +2.565