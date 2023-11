MotoGP Test: Marquez debutta sulla Ducati, Marini alla "prima" con Honda

MOTOGP

Due giorni dopo la conclusione della sfida tra Bagnaia e Martin, tutti in pista a Valencia per un importante test con vista sulla prossima stagione

© motogp.com Prima giornata di test della MotoGP in vista della nuova stagione. Tante le novità: le più eclatanti sicuramente lo storico debutto di Marc Marquez sulla Ducati (quella del team Gresini, avvenuto alle undici e quattordici minuti e quello di Luca Marini sulla Honda ufficiale. E poi ancora Franco Morbidelli sulla Ducati Pramac, Alex Rins sulla Yamaha Monster e Johann Zarco sulla Honda LCR. Tutto immutato invece nel team Ducati Lenovo del due volte campione del mondo MotoGP (solo due giorni fa!) Francesco Bagnaia. Cielo coperto e temperature piuttosto basse al "Ricardo Tormo" di Valencia per quello che è l'ultimo giorno di attività del 2023 ma anche... il primo della prossima stagione. Primo pilota in pista Luca Marini con una Honda priva di sponsor, sulla quale spicca il numero 10 del pilota urbinate. Primi giri anche per Zarco con la Honda, per Morbidelli con la Ducati e per Joan Mir che - dopo aver saltato l'ultimo GP della stagione - ha ottenuto l'idoneità per tornare in sella. Pochi minuti dopo le undici ha completato il suo primo giro con la Ducati VR46 la new entry del team Fabio Di Giannantonio.

© motogp.com

Primi giri anche per Zarco con la Honda, per Morbidelli con la Ducati e per Joan Mir che - dopo aver saltato l'ultimo GP della stagione - ha ottenuto l'idoneità per tornare in sella. Pochi minuti dopo le undici ha completato il suo primo giro con la Ducati VR46 la new entry del team Fabio Di Giannantonio. Debutto assoluto nella premier class anche per il neocampione del mondo della Moto2 Pedro Acosta, che affianca Augusto Fernandez in sella alla GASGAS (KTM) Tech3. Inizio di test difficile per il vicecampione della MotoGP Jorge Martin, autore di una scivolata.

© Gresini Racing Twitter

Per Marquez primo run da otto giri concluso con il terzo tempo del momento alle spalle del fratello (e nuovo - di nuovo - compagno di squadra) e di Brad Binder con la KTM factory. Al suo rientro, l'otto volte iridato ha offerto agli ingegneri la sua prima impressione della Desmosedici, parlando di un grip ecezionale e di una moto molto meno complessa della Honda che ha guidato nel Mondiale appena concluso.