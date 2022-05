MotoGP, test Jerez: Zarco è il più veloce, Bagnaia non forza

TEST MOTOGP

Alle spalle del francese della Ducati ci sono Brad Binder e Fabio Quartararo, Bastianini chiude la top 10

Nell’unica giornata intera di test riservati alla MotoGP di Jerez de la Frontera è Johann Zarco a firmare la prestazione più veloce. Il pilota francese della Ducati chiude la sua prova con il tempo di 1:37.136, con 54 giri all’attivo. Alle sue spalle, troviamo Brad Binder (Red Bull KTM, +0.158) e la Yamaha di Fabio Quartararo (+0.302). Aleix Espargaró (Aprilia) è settimo a +0.638, mentre le Ducati di Bastianini e Bagnaia sono decima e dodicesima. Il salvataggio miracoloso di Marc Marquez e Jerez





Il giorno dopo il Gran Premio di Jerez de la Frontera, vinto da Francesco Bagnaia, altri importanti riscontri arrivano per tutti i piloti della MotoGP nell’unica giornata di test sul tracciato intitolato ad Angel Nieto. Tanto lavoro in casa Ducati. Johann Zarco chiude in vetta in 1:37.136 dopo 54 giri all’attivo; quarto a 320 millesimi dal francese c’è Jack Miller, soddisfatto del suo lavoro. Nono Jorge Martin a 645, quindi decimo Enea Bastianini a +0.666 con un nuovo telaio interessante. Dopo di che, 12° è proprio Pecco Bagnaia a +0.671, senza forzare. Alle sue spalle troviamo Marco Bezzecchi (+0.687) e Luca Marini (+0.761). 19° Fabio Di Giannantonio.

Buone conferme per Fabio Quartararo (Yamaha), terzo a 302 millesimi da Zarco e alle spalle di Brad Binder (Red Bull KTM, +0.158). Rimangono ancora invece nelle retrovie tutti gli altri. Franco Morbidelli è 17° (+0.941), quindi 18° Andrea Dovizioso a +1.043. Per “Franky” record di 83 giri, superato solo da Pol Espargarò con la Honda (85). Lo spagnolo chiude quinto a 420 millesimi, Marc Marquez è 15° a +0.804 dopo aver comparato tre moto diverse per trovare la sua direzione giusta. Infine, se è stata una giornata positiva per la Suzuki, con Joan Mir sesto a 620 millesimi e Alex Rins 8° a 642, in casa Aprilia non è stata semplice per Maverick Viñales, 16° a 930 millesimi (con caduta), mentre Aleix Espargarò è settimo a 638.

