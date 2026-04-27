MotoGP, test Jerez: Ogura il più veloce di giornata, Bezzecchi 3°

Casa protagonista di questo avvio di stagione, l’Aprilia ha testato nel corso della giornata un nuovo cupolino davvero particolare (installate due appendici molto pronunciate ai lati del plexiglas) e delle innovazioni aerodinamiche, con Marco Bezzecchi e Jorge Martin che hanno eseguito anche delle prove a livello elettronico. Il leader del Mondiale ha pure provato un casco prototipo, il cui fine sarebbe quello di agevolare i flussi aerodinamici, così come hanno fatto anche Luca Marini e Franco Morbidelli. Sempre in Aprilia, Lorenzo Savadori ha poi effettuato alcuni test per comprendere meglio il bilanciamento dei pesi sulla moto.