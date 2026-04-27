Escort per calciatori, la coppia arrestata si difende davanti al gip: "Nessun festino con prostitute"

"Hanno dato delle spiegazioni tecniche", ha chiarito, e sono stati "molto precisi". Il difensore ha ironizzato pure sulla descrizione, fornita da alcuni media, dei suoi assistiti come di una "coppia diabolica, amore e morte". "La dottoressa Ronchi - ha detto ancora - è laureata in Economia, Buttini è un geometra. Hanno iniziato dal nulla e hanno creato un mondo che si riferisce all'effimero con una clientela che spende sei o settemila euro per delle bottiglie di vino, cose che per loro sono normalissime, come per noi è normale andare a fare la spesa al supermercato".