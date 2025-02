MotoGP, test Buriram: Marc Marquez svetta nel secondo giorno, Bagnaia è 5°

Completano la top-10 Mir (+0.544), Morbidelli con la moto del team Vr46 (+0.599), Quartararo (+0.731), Vinales (+0.751), e Miller (+0.762). Proseguono dunque gli ottimi segnali da Yamaha, che ha effettuato enormi passi avanti redistribuendo il peso sulla sua moto: la serenità di Quartararo si vede anche nel siparietto con Marquez, col francese che ha preso il controllo del muretto di Marc per "richiamarlo" ai box e far iniziare le prove di partenza. Per quel che riguarda gli altri piloti italiani, Marini è 14° e Bastianini appare in difficoltà: solo 15° con la seconda Ktm del team Tech 3. Ultimo invece Lorenzo Savadori, collaudatore Aprilia. Appuntamento dunque al Gp della Thailandia del 2 marzo che, dopo questi test, ha in Marquez il suo favorito d'obbligo.