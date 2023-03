MotoGP Portimao, Marquez: "Guidato come voglio e con la testa". Martìn: "Ho sbagliato"

GP PORTOGALLO

I due piloti spagnoli commentano il risultato della Sprint Race vinta da Bagnaia, Marini chiede scusa a Bastianini: "Speriamo nulla di grave"

In MotoGP è subito duello spagnolo in Sprint Race, con Martìn e Marquez che chiudono alle spalle di Francesco Bagnaia. Per l'otto volte iridato è un risultato importante dopo la pole trovata a Portimao: "Ho usato tutto quello che potevo e avevo in frenata, ho usato tanta energia e ora ho bisogno di recuperare. Ho preso tanti rischi, abbiamo fatto un lavoro fantastico e mi sono confrontato col team per migliorare nei dettagli".

Marquez ha quindi aggiunto: "Abbiamo fiducia reciproca, ci aiutiamo tanto e ora la testa è a domani perché sarà davvero difficile. È stato un weekend diverso, ma sono contento perché ho guidato come voglio, ovvero fisico spingendo la moto come non ho potuto in questi due anni. Perdiamo in qualche punto, è questo quello che abbiamo e dobbiamo lavorare per vedere se possiamo stare più vicini alle Ducati che sono fortissime. In Sprint si deve usare tanto la testa, ho dovuto farlo perché se no avrei fatto più di quanto avrei dovuto. Ieri abbiamo lavorato fino a tardi col team, tutti mi hanno dato dei consigli su come migliorare alla guida".

MARTIN: "SPERO DI AVERNE IN GARA"

Sorride, seppur con un velo d'amaro in bocca, Jorge Martìn: "Sono molto contento di questo secondo posto, mi sarebbe piaciuto arrivare primo ma ho commesso l'errore e Pecco mi ha superato. Ho faticato con la posteriore soft, spero di averne di più domani. Abbiamo preso fiducia, siamo pronti per la gara. Ho provato a stare davanti, avevo bisogno di fiducia e mi mancava guidare una gara. Sono contento e pronto per domani.

MILLER: "FIDUCIA SU QUESTA KTM"

Quarto posto per l'australiano Jack Miller, ex conoscenza Ducati, che si è divertito in sella alla sua KTM: "Mi avevano detto che la Sprint non sarebbe stata buona, ma sono felice perché mi è piaciuta e ho lottato. Ero partito male, ho superato tanti avversari e sono stato felice di stare là davanti anche se per poco. Mi sono divertito tanto, non so cosa ne pensino gli altri. Non ho tanti chilometri alle spalle con la KTM, ma mi sono divertito tanto e mi piace questa moto. È interessante, ho fiducia e so di potere forzare".

ESPARGARO: "DIVERTENTE, MA ANCHE MENO"

Sesto posto per Aleix Espargarò con l'Aprilia, col pensiero dello spagnolo che non può non andare al fratello: "Non ho potuto parlare con Pol, ma è fuori pericolo anche se ha lesioni importanti e serie. Speriamo possa iniziare quanto prima il trattamento medico, non meritava di iniziare così la stagione". Sulla Sprint ha aggiunto: "Ci siamo divertiti, ma forse è un po' troppo perché ho visto tanti piloti che si sono toccati. Peccato per le qualifiche, abbiamo dimostrato di avere un passo forte ma la gara è stata troppo corta e ho perso le posizioni da podio. Non riesco a sorpassare bene, ma c'è ritmo per domani per stare con i migliori.

QUARTARARO: "PASSO BUONO, UNICA NOTA POSITIVA"

Sabato amaro e decimo posto per Fabio Quartararo: "Il passo era buono, poi ho avuto un problema e ho perso tante posizioni dopo il contatto con Mir. Ho fatto quello che potevo, l'unica nota positiva di oggi è proprio il passo. Sono stato anche ultimo, nella rimonta arrivato con Zarco e Marquez è stato difficile superarli. In Sprint è tosta, ma quando ci sono incidenti così a inizio gara, soprattutto se è a 12 giri, è un disastro. Ma è solo la prima. Dobbiamo migliorare sul giro secco, sia sulla moto sia dal punto di vista mentale. Siamo 3-4 decimi dietro, dobbiamo pensare di fare la cosa migliore senza pensare a quello che fanno gli altri".

BEZZECCHI: "TUTTI SI LAMENTANO, MA POI..."

Caduta e ritiro anzitempo per Marco Bezzecchi che si lamenta e punta il dito: "Stavo gestendo bene, in partenza sono dovuto risalire e stavo aspettando la prima staccata, ma mi si è chiusa e sono caduto. Dovevo prendere le misure su questo tipo di gara, ci sarà qualcosa da cambiare sulla strategia. Tutti si lamentano appena gli fai un sorpasso, ma alla prima curva tutti hanno tirato, anche quelli che parlano tanto. Ora so come devo comportarmi. Sono comunque fiducioso perché siamo veloci, domani proveremo a fare un buon lavoro".

MARINI: "SPIACE PER BASTIANINI"

Ritiro anche per l'altra Mooney VR46 di Luca Marini, che scivolando in pista ha centrato Enea Bastianini: "Gara difficile, oggi la giornata è partita in maniera disastrosa già dal mattino. Può succedere, bisogna stare un filo più attenti e non si può sbagliare nulla. Mi dispiace per Bastianini, speriamo nulla di grave. Ero partito bene, mi sentivo bene e volevo recuperare. Avevo passato Vinales e stavo provando anche su Enea cercando di non toccarlo, ma la moto si è piegata troppo e l'ho preso. Davvero un peccato. Abbiamo il warm up domani, cerchiamo di riprendere il ritmo".