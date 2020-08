MotoGP, Suzuki vuole il podio: "Pol oltre i limiti, le regole vanno rispettate"

LA POLEMICA

Joan Mir e la Suzuki reclamano il podio. Lo fanno attraverso il team manager Davide Brivio che ha alzato la voce nel post-GP rivedendo le immagini del passaggio di Pol Espargaro sul verde: "Se all'ultimo giro un pilota esce dal limite della pista viene penalizzato, gli viene tolta una posizione. Non riesco a capire cosa stia combinando la Direzione Gara, il regolamento parla chiaro e siamo ingiustamente giù dal podio".

Mir, che ha chiuso 4° in gara 2 ma che era davanti prima dell'incidente da bandiera rossa di Vinales, difficilmente riuscirà a salire sul podio: "Di solito la decisione avviene subito, questo ritardo mi preoccupa ne mi fa pensare- ha aggiunto Brivio-. Oggi siamo in Austria, a casa della Red Bull, una KTM va oltre il limite. Vorrei capire anche le motivazioni per cui ogni tanto si applica e ogni tanto no".

"Il problema è che quanto una regola è a interpretazione soggettiva discuteremo sempre. Se invece si applica in modo oggettivo non c'è nulla di cui parlare. La regola del track limit non mi piace, ma purtroppo c'è e quindi va rispettata. Faremo reclamo? Ho segnalato la cosa alla Direzione gara, ora vedremo cosa dicono" ha continuato Brivio.

Non è tardata ad arrivare la risposta di Espargaro: "Devo essere penalizzato due volte? Ero primo e sono stato spinto nel verde, la regola prevede la penalità nel caso in cui il pilota trae vantaggio dal superamento del track limits. In questo caso ho perso due posizioni".