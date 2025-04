MotoGP Spagna: Quartararo subito a terra nella Sprint, trionfa Marc Marquez davanti ad Alex e Bagnaia

È stato ancora una volta Marc Marquez a trionfare nella Sprint Race del GP di Spagna, portando a casa il quinto successo in altrettante gare corte nel Mondiale MotoGP 2025. Il pilota Ducati ha approfittato della caduta al secondo giro del poleman Fabio Quartararo, che era riuscito a mantenere il comando della gara al via, per tagliare il traguardo in solitaria e consolidare la propria leadership in classifica. Alle sue spalle, e anche in questo caso nessuna sorpresa visto che si tratta della quinta volta su cinque, il fratello Alex con la Ducati del team Gresini. Sul terzo gradino del podio ha invece chiuso Francesco Bagnaia con l'altra Ducati ufficiale.