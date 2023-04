MotoGP Argentina, Binder beffa tutti nella Sprint Race: solo 6° Bagnaia

GP ARGENTINA

Alle spalle della Ktm chiudono le due Ducati VR46 di Bezzecchi e Marini, ottimo 4° posto per Morbidelli con la Yamaha

MotoGP, le immagini del sabato a Termas de Rio Hondo























































1 di 29 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 29 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Brad Binder sorprende tutti e con un'incredibile rimonta dalla 15esima casella in griglia vince la Sprint Race del GP d'Argentina, seconda tappa del Motomondiale 2023. Alle spalle della Ktm chiudono le due Ducati del team VR46 di Marco Bezzechi e Luca Marini, seguite dalla Yamaha di Franco Morbidelli. Gara complicata per il leader della classifica iridata, Francesco Bagnaia, che con la sua Ducati ufficiale chiude 6° alle spalle del poleman Alex Marquez.

Un vero e proprio capolavoro quello del sudafricano, che riscatta una qualifica complicatissima con una partenza a razzo e una gara gestita alla perfezione. Bezzecchi, che scattava dalla seconda casella, tenta l'assalto all'ultimo giro, ma alla fine deve accontentarsi di un comunque importantissimo secondo posto, al termine di un bel duello col compagno di team Marini.

Segnali di crescita davvero confortanti per Morbidelli, che riesce a mantenere il contatto con i primi per tutta la gara e strappa un piazzamento impensabile dopo i due 14esimi posti di Portimao. L'altra faccia della medaglia in casa Yamaha è quella di Fabio Quartararo, in difficoltà per tutto il weekend e alla fine solamente 9° nella Sprint Race.

Un pizzico di delusione per Bagnaia: il campione del Mondo in carica parte male e non riesce a rimontare, finendo per essere beffato da Alex Marquez proprio all'ultimo respiro, con lo spagnolo della Ducati Gresini che gli soffia il 5° posto.

Gara difficile anche per le Aprilia: Vinales chiude 7°, mentre Aleix Espargaro finisce a terra a 4 giri dalla conclusione. Giornata disastrosa per la Honda, già orfana dell'infortunato Marc Marquez: l'altra RC213V ufficiale di Mir, che partiva in 18esima e ultima posizione, finisce a terra al primo giro, mentre le moto clienti di Nakagami e Rins chiudono rispettivamente in 11esima e 15esima posizione. Per il campione del Mondo 2020 anche una tappa al centro medico e poi all'ospedale a Santiago del Estero per dei controlli alla caviglia dopo la caduta.