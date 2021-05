MotoGP Spagna: Nakagami davanti a tutti in FP3, brutta caduta e paura per Marquez

MOTOGP SPAGNA

Capitombolo senza conseguenze per "El Cabroncito" che l'anno scorso, proprio sul circuito "Angel Nieto", si fratturò l'omero del braccio destro

di

LUCA BUCCERI

Tanta paura, ma apparentemente nessun danno di rilievo per Marc Marquez dopo una brutta caduta in curva 7 nel finale di sessione. Fiato sospeso nel box Honda per le condizioni dello spagnolo, ma anche applausi per il team satellite LCR che con Nakagami conquista il miglior tempo della mattina portandosi in testa alla classifica combinata davanti a Quartararo e la wild card Bradl. In Q2 anche Morbidelli e Bagnaia, solo 15° Rossi.

Le condizioni del braccio destro non sono ancora ottimali, la forza manca e a volte anche un minimo errore può portare a conseguenze catastrofiche. Non sembra questo il caso, ma la paura è stata tanta vedendo sfrecciare sulle protezioni di pista la RC213V di Marc Marquez, che è andato a finire con forza sui cuscini a bordo circuito. Moto distrutta, tuta sul lato sinistro segnata dalla caduta e spagnolo rintontito, ma apparentemente nessun danno di rilievo per il campione iridato che, solo a scopo precauzionale, si è recato in clinica mobile insieme al dottor Charte.

Nonostante il fiato sospeso non sono mancati però gli applausi al team LCR Honda per il miglior tempo di giornata ottenuto da Takaaki Nakagami. Il pilota giapponese, che col crono 1'36''985 conquista anche il miglior riscontro nella combinata, precede la Yamaha factory di Fabio Quartararo e la wild card Honda Stefan Bradl. Ottimi spunti per il team giapponese, che nonostante gli altri tre piloti in Q1 (Marquez 12°, il fratello Alex 14° e Pol Espargarò 17°) può puntare a dire la sua nel GP di Jerez.

In top 10, e col pass per il Q2 già in mano, anche Joan Mir, la sorprendente Aprilia di Espargarò, le altre Yamaha di Vinales e Morbidelli, le Ducati di Bagnaia e Zarco e la seconda Suzuki di Rins. Beffa da 10 millesimi per la factory di Miller, costretto a passare dal Q1 per lottare per un posto in prima fila. Passaggio dal primo turno di qualifiche anche per Valentino Rossi, 15° e in ripresa rispetto alle fatiche di ieri.

LA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE