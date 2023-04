MotoGP Spagna, Bagnaia: "Weekend con ottimi risultati, lavoro pazzesco"

GP SPAGNA

Il pilota italiano esulta e ringrazia il team Ducati per il lavoro che ha portato al successo in terra iberica

Francesco Bagnaia è al settimo cielo per il successo ritrovato in MotoGP dopo due weekend di fila da zero. Dopo i ko in Argentina e America, con l'iridato scivolato alle spalle di Bezzecchi in generale, la gara di Jerez fa ritrovare il gradino più alto del podio all'italiano che riconquista anche la leadership mondiale. Risultato d'orgoglio e soddisfazione: "Sono molto contento, il progresso di questo fine settimana è stato il migliore della stagione".

Il pilota Ducati ringrazia quindi il suo team: "Abbiamo avuto dei problemi con l'anteriore, ma oggi abbiamo fatto passi avanti e abbiamo guidato davvero bene. Sono riuscito a gestire le gomme e vincere in una situazione difficile. Finire primo oggi è davvero bello e ringrazio il team per il lavoro pazzesco di questo weekend".

"Serviva un passo avanti, appena ho visto che c'era l'opportunità ho superato Jack. Potevamo andare più forte, ho dato tutto per stare davanti alle KTM. All'ultimo giro ho avuto un toro come Binder alle spalle, ho cercato di non dargli spazio per il sorpasso. Miller? Sono rimasto sorpreso della penalità, ne abbiamo viste quest'anno- ha commentato-. Abbiamo chiesto costanza nelle decisioni sulle penalità, se d'ora in avanti sarà così ne saremo contenti. È stata una toccatina, nulla di esagerato".