MotoGP Spagna, l'Aprilia di Espargaro in pole position

GP SPAGNA

Lo spagnolo scatterà davanti a tutti nella Sprint Race e nella gara di domenica, 5° tempo per la Ducati di Bagnaia

MotoGP, le immagini del sabato a Jerez









































































Sarà l'Aprilia di Aleix Espargaro a scattare in pole position nella Sprint Race (in programma alle 15) e nel GP di Spagna, quarta tappa del Motomondiale 2023. Lo spagnolo chiude in 1'37''216 una qualifica al cardiopalma, condizionata dal meteo instabile, tenendosi alle spalle la Ktm di Miller (+ 0''221) e la Ducati Pramac di Martin (+ 0''242), che partiranno con lui in prima fila. Limita i danni Francesco Bagnaia, che dopo aver faticato molto nelle libere ed essere passato dal Q1 chiude col 5° tempo (+ 0''341) e scatterà dalla seconda fila affiancato da altre due Ktm, quella di Binder (4°) e quella della wild card Pedrosa (6°).

La moto di Noale si conferma dunque particolarmente a suo agio sulla pista andalusa: dopo aver chiuso al comando il venerdì di libere, Espargaro si toglie anche la soddisfazione di partire davanti a tutti, come non gli accadeva dal GP di Catalogna della passata stagione. Qualche difficoltà in più invece per il compagno di team, Maverick Vinales, che chiude col 10° tempo a oltre mezzo secondo dal connazionale. Davanti a lui, col 7° tempo, scatterà Oliveira con la moto clienti del team RNF.

Sorridono anche in Ktm, che piazza le tre moto nelle prime sei posizioni, mentre fanno i conti con qualche difficoltà in più in casa Ducati. Bagnaia, pur litigando a lungo con le frenate e con l'ingresso in curva della sua Desmosedici, riesce comunque a limitare i danni, supera agevolmente il Q1 e alla fine strappa un buon quinto tempo che gli permetterà di dire la sua nelle gare. Niente da fare invece per il compagno di box Bastianini, costretto a dare forfait a causa del dolore alla spalla destra. In terza fila partiranno l'altra Pramac di Zarco (8°) e la VR46 di Marini (9°), in quarta insieme a Vinales la Honda LCR di Nakagami e la Ducati Gresini di Alex Marquez.

Fuori al Q1 per pochi millesimi Marco Bezzecchi con l'altra Ducati VR46. Il leader della classifica iridata ci prova fino all'ultimo, ma sarà costretto a partire dalla tredicesima casella in griglia per provare a difendere la sua posizione nel Mondiale.

Nessun sussulto da casa Yamaha, che si conferma una delle moto più in difficoltà di questo avvio di stagione: Morbidelli scatterà dalla 14esima posizione, Quartararo addirittura dalla 16esima.

Non vanno meglio le cose per la Honda: il vincitore di Austin, Alex Rins, partirà 18°, alle sue spalle entrambe le HRC ufficiali: 20° Mir, 23°e ultimo Lecuona, che sostituisce l'infortunato Marc Marquez.