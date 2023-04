MotoGP, Bastianini dà forfait: weekend di Jerez finito per lui

© Getty Images

Niente da fare per Enea Bastianini. Il pilota Ducati, tornato in pista a Jerez a un mese dalla frattura alla scapola destra, non correrà la Sprint Race e il GP di Spagna. "Ha troppo dolore", le parole a Sky Sport di Davide Tardozzi, team manager della Rossa di Borgo Panigale. Bastianini aveva testato la spalla nei primi due turni di libere, girando poco e chiudendo in fondo alla classifica dei tempi. Insieme al suo team aveva stabilito di rivalutare le proprie condizioni nel corso della FP3 di sabato mattina, ma dopo qualche giro è arrivata la sofferta decisione. Ora Enea avrà altre due settimane di tempo per recuperare e farsi trovare al meglio all'appuntamento di Le Mans.