MotoGP, si allontana il rientro di Marquez: out per 2-3 mesi

CAMPIONE AI BOX

Il Motomondiale dovrà fare ancora a meno di Marc Marquez. L'otto volte campione del Mondo sarà infatti costretto a saltare altre gare dopo il doppio intervento all'omero del braccio destro fratturato in seguito alla caduta nel primo GP stagionale a Jerez. Dalla Honda hanno fatto sapere che per Marquez "l'obiettivo è tornare in sella quando il braccio sarà completamente guarito". Per lo spagnolo si stimano ancora 2-3 mesi di stop.

Calendario alla mano, alla lista dei GP saltati da Marquez si aggiungeranno quelli di Misano, col bis previsto nel fine settimana 11-13 settembre e poi 18-20 settembre, così come quello di Barcellona. Da parte della scuderia giapponese non trapelano date certe di un ritorno in pista, ma la speranza di rivedere lo spagnolo in sella solo quando sarà completamente recuperato.

"Si è parlato molto del recupero di Marc e delle varie scadenze, ma dal primo giorno dopo la seconda operazione abbiamo sempre detto che l'unico obiettivo che lui si è posto è essere al 100%" ha spiegato Alberto Puig, team manager Honda. "Non c'è fretta - ha sottolineato - quando Marc sarà in grado di tornare a competere allora penseremo al prossimo obiettivo".