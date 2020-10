MotoGP, Rossi: "Sto bene, ma stare a casa con questa Yamaha è dura"

Il coronavirus ha impedito a Valentino Rossi di essere in pista ad Aragon e per il pesarese è una domenica dura. "A questo aspetto non ci avevo dato molto peso prima, qui tocca stare da soli senza vedere nessuno, non è come il lockdown. Non vedo nessuno, è abbastanza noioso, una bella bega. Adesso sto bene, sono un po' debole, ma non ho più la febbre, sono stato male un giorno e mezzo poi mi sono ripreso, già non avere mal di testa va bene", ha detto dalla sua Tavullia.