MotoGP, Rossi: "Non mi ritiro, al 99% firmo con Petronas"

GP MISANO

Valentino Rossi non ha nessuna intenzione di ritirarsi. Da Misano il pilota Yamaha ha smentito le voci su un possibile ritiro: "Non è vero. L'anno prossimo correrò con la Petronas al 99%, forse a Barcellona potremmo annunciarlo ufficialmente". Il numero 46, in conferenza stampa, è stato molto chiaro: "La situazione è rimasta come era due-tre settimane fa. Ci prendiamo del tempo con la Yamaha, non abbiamo fretta, ma siamo molto vicini alla firma".

Il prossimo anno dunque Rossi sarà ancora in griglia e sarà in sella alla Yamaha del team Petronas con Morbidelli come compagno. Ora c'è da pensare alla prima gara sulla pista di Misano dove Jorge Martin della Moto2 è risultato positivo al Covid: "E' un grosso problema, dobbiamo fare grandissima attenzione. Dobbiamo starcene a casa, evitare di vedere altra gente e fare tanta attenzione. Per lui sono pessime notizie perché deve fermarsi per una gara o forse due, poi è anche questione di fortuna, magari uno fa attenzione, sta a casa e poi incontra la persona sbagliata. Credo che Martin abbia avuto un po' di sfortuna".

Pochi km in là ci saranno, invece, le Formula 1 sul circuito del Mugello che Valentino conosce come le sue tasche: "Sono molto geloso perché noi non andiamo al Mugello quest'anno, per me e per tanti piloti quello e' uno dei tracciati più belli al mondo. Sia in moto che in macchina. Credo si divertiranno, sono molto curioso di seguire la F1 domenica. Credo che la pista sia un po' stretta, perche' le macchine sono larghe, però sicuramente si divertiranno. Ho guidato due volte la Ferrari lì, una volta anche sul bagnato - ha proseguito il pilota della Yamaha - E' stato incredibile".

Poi un commento anche al passaggio di Vettel in Aston Martin: "La Ferrari così lenta è un peccato perché chiude male il rapporto con la Ferrari. Sono stati molto vicini alla vittoria del Mondiale un paio di volte però non ci siamo riusciti. E' un peccato vedere questa situazione, la macchina è lenta. Credo che sia un pilota di primissimo piano, dimostreà' tutta la sua velocità l'anno prossimo con l'Aston Martin".