MotoGP, Rossi e i test a Valencia: "Più facile guidare col nuovo motore Yamaha"

20/11/2018

"È stata una giornata abbastanza positiva. Con il nuovo motore mi sono trovato abbastanza bene, è più dolce, sono stato piuttosto veloce e mi sono trovato bene". Dopo il primo giorno di test a Valencia in chiave 2019 Valentino Rossi è apparso soddisfatto nel nuovo motore montato sulla sua Yamaha: "La moto mi sembra più facile da guidare - ha detto il pilota pesarese - Il motore aiuta sia in entrata che in accelerazione. Ma abbiamo bisogno di lavorare ancora perche scivoliamo tanto. Comunque mi è sembrato un miglioramento nella giusta direzione".

"Mercoledì - ha aggiunto Rossi - proviamo un altro motore. Il telaio non è il nostro problema. Abbiamo fatto un buon lavoro ed ho avuto un bel feeling per essere il primo giorno. Questi due test per me non sono fondamentali ma importanti".

PETRUCCI GIÀ A SUO AGIO CON LA DUCATI, MARQUEZ NON VEDE LORENZO Tra gli esordienti già in palla è apparso su tutti il pilota ternano Petrucci, a suo agio con la sua nuova Ducati: "Sono soddisfatto del mio primo giorno, peccato che sia arrivata la pioggia". Test ok anche per Vinales, felice per i miglioramenti apportati dalla Yamaha: "Con il nuovo motore abbiamo migliorato tanto, ho visto subito che era molto meglio, mi dà molta fiducia".



Sorrisi alla fine della sessione di test finita prima per via di una fastidiosa e fitta pioggia anche da parte del campione del mondo Marc Marquez che ha accolto così il suo nuovo compagno di squadra e connazionale spagnolo Jorge Lorenzo, solo diciottesimo nel giorno d'esordio con la Honda: "Per ora - ha giurato Marquez - non l'ho visto".

