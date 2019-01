MotoGP, Rossi allontana il ritiro: "Corro fino al 2020, poi vedrò"

26/12/2018

Quaranta anni il prossimo 14 febbraio, ma Valentino Rossi non è ancora stanco e non pensa al ritiro. Il numero 46 ha un contratto con la Yamaha per altre due stagioni, ma non è detto che sia l'ultimo: "Non ho ancora deciso. Ci sono alcune cose che affronto solo quand'è il momento", ha detto in un'intervista a Speedweek.



L'obiettivo è sempre il solito, vincere il decimo titolo: "Quelli sono solo numeri, che contano poco. Continuerei anche se vincessi il decimo mondiale. Perché come ho sempre detto, io guido perché mi diverto e per vincere le gare. Certo se arrivasse il titolo sarei contento".



Ora c'è da lavorare nei test: "Dobbiamo continuare a lavorare duro per essere competitivi su tutte le piste. Ecco perché i test invernali sono importanti".