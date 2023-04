MotoGP Rio Hondo: primo centro per Bezzecchi davanti a Zarco e Marquez. Bagnaia fuori dai punti

GP ARGENTINA MOTOGP

Il pilota romagnolo del team VR46 domina la seconda prova del Mondiale

© Getty Images Dopo il secondo posto nella Sprint e il miglior tempo nel warm up, Marco Bezzecchi incornicia la sua straordinaria tre giorni argentina con una vittoria che non ammette discussioni. Il romagnolo mette a segno la sua prima vittoria in premier class scattando al comando ed aumentando poi giro dopo giro il vantaggio sugli inseguitori, padrone assoluto dell'asfalto di Termas de Rio Hondo. Secondo a quattro secondi Johann Zarco, autore di un forcing finale che lo porta ad infilare in sequenza Franco Morbidelli e Alex Marquez. Partito in pole position, lo spagnolo sale sul terzo gradino del podio. Scivola nel finale (quando era secondo) Francesco Bagnaia, che chiude fuori dai punti.

© Getty Images

Al semaforo Bezzecchi brucia Alex Marquez e prende il comando davanti allo spagnolo, a Bagnaia e a Morbidelli che era entrato secondo nella prima curva. Cade subito Brad Binder, vincitore della Sprint del sabato, a causa di un contatto con Vinales. Incidente al primo giro anche tra Nakagami e Quartararo. Il campione del mondo del 2021riprende in coda al gruppo: alle sue spalle solo Binder. Ottimo avvio per Di Giannantonio: il compagno di squadra di Marquez nel team Gresini è quinto davanti a Rins e a Miller, specialista del bagnato. Faticano le Aprilia: Espargarò è nono, Vinales tredicesimo (anche per il contatto iniziale con Binder) poi Maverick guadagna due posizioni, mentre Aleix ne perde quattro. Rins mette la freccia su Di Giannantonio e porta in quarta posizione la Honda LCR. Posizioni consolidate al vertice: a quattordici giri dal termine Bezzecchi ha tre secondi e mezzo su Marquez, con Bagnaia terzo nella scia dello spagnolo. Morbidelli tiene saldamente la quarta posizione, pronto ad approfittare della minima incertezza di chi lo precede.

A undici giri dal traguardo Bagnaia rompe gli indugi e passa Marquez poco prima della linea d'arrivo, per lanciarsi subito all'inseguimento di Bezzecchi, lontano però cinque secondi e mezzo. Il campione in carica perde però l'avantreno e finisce a terra due giri più tardi. Il ducatista riprende ma a velocità ridotta. Più indietro, Quartararo entra nella top ten e a sei passaggi dal termine supera Rins per la settima posizione. Anche Zarco è protagonista di un gran finale e si avvicina a Morbidelli. Alle sue spalle il compagno di squadra Martin, la KTM di Miller e appunto il Diablo Quartararo. Zarco infila Morbidelli e sale in terza posizione, lanciandosi all'inseguimento di Marquez e strappandogli il secondo gradino del podio. Morbidelli e Martin chiudono la top five. Sesto posto per Miller davanti a Quartararo, Marini, Rins e Di Gianantonio.