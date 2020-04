MotoGp, rinviati i gran premi di Mugello e Catalogna

Slitta ancora l'inizio del mondiale di MotoGP: l'organizzatore Dorna e la Federmoto internazionale hanno infatti ufficializzato anche il rinvio degli appuntamenti in Italia (circuito del Mugello, previsto il 31 maggio) e Catalogna (circuito di Montmelò, previsto il 7 giugno). Al momento il primo gran premio in calendario è quello in Germania, previsto il 21 giugno al Sachsenring.