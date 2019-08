MotoGP Repubblica Ceca, Dovizioso: "Abbiamo il passo dei migliori"

È un Andrea Dovizioso piuttosto soddisfatto quello che parla dopo i primi due turni di libere a Brno: "La coppia hard all'anteriore e soft al posteriore può essere la soluzione giusta in qualifica perché qui serve tanta stabilità per andare forte- ha spiegato il pilota Ducati, attualmente 2° nel Mondiale a - 58 da Marquez - In generale è stato un turno un po' pazzo, perché la pioggia prevista domani ha spaventato un po' tutti e c'è stata una corsa al tempo buono per la top 10. Il nostro passo comunque è buono, in linea con i migliori. Sicuramente la gomma cala tanto e quindi sarà da gestire. Difficile dire che gara sarà comunque, perché se domani non riusciamo a lavorare sull'asciutto arriveremo tutti con un po' di incertezza. La nuova carena (soluzione portata da Ducati in Repubblica Ceca, ndr)? Oggi purtroppo c'era da fare il tempo, quindi non l'abbiamo provata benissimo. Per ora posso dire che funziona bene, ma serve fare qualche comparazione in più per avere dei dati concreti".

Non totalmente soddisfatto delle sue performance Danilo Petrucci, che ha strappato il decimo tempo, ma non è stato in grado di eguagliare le altre Ducati: "Siamo partiti con le gomme dure ed è stato abbastanza difficile. C'è meno grip del previsto e in più il degrado è alto, bisognerà gestirle bene in gara. Per quanto riguarda il giro secco non sono stato velocissimo e ho fatto un po' fatica, ma credo ci sia margine di miglioramento, perché sia Dovi sia Jack sono andati forte. Abbiamo capito la direzione da seguire, speriamo che il tempo regga. La nuova carena? È un passo in avanti, credo che sabato la useremo. Mi ha aiutato nei punti dove soffriamo di più, cioè in ingresso curva e in percorrenza, sono contento che abbiamo trovato questa soluzione durante la pausa estiva".

Petrux ha poi voluto ricordare Luca Semprini, l'addetto stampa Ducati venuto a mancare nella notte tra mercoledì e giovedì a Brno: "L'ho conosciuto appena arrivato in MotoGP e ormai da tre anni faceva parte della famiglia Ducati. Io ero affidato a lui per la parte dei rapporti con la stampa, era un bravissimo ragazzo, esperto di qualunuqe cosa, parlavamo di tutto e di più. È stato uno schock, un fulmine a ciel sereno. Sono contento di aver festeggiato con lui la mia vittoria al Mugello. Mi piace ricordarlo con quell'espressione di gioia".

Sorride Fabio Quartararo, autore del miglior tempo assoluto: "Sono quasi al 100% e non sto avendo quasi nessun problema con il braccio. Non ho più dolore e mi sono sentito bene in entrambe le sessioni. Oggi abbiamo faticato un pochino con le gomme, provando tutte e tre le mescole, quindi il piano per sabato è di concentrarci sull'opzione migliore per la gara. Le soft ci fanno fare uno step deciso rispetto alle altre due e dobbiamo capire se possiamo usarle anche domenica. Il primo obiettivo però è essere in prima fila, perché qui non è facilissimo sorpassare".

Sereno anche il compagno di team, Morbidelli: "È stato fondamentale assicurarsi un posto in Q2, vista la pioggia prevista per domani - ha detto il pilota romano - Siamo riusciti a ottenere un buon 7° tempo e sono soddisfatto. Finora è andata bene. Tutte le Yamaha sono in top 10 quindi sembra che la moto si comporti bene qui. Fatichiamo ancora un po' con la velocità di punta, ma in generale siamo partiti forte".